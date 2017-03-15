«Монако» — «Манчестер Сити»: стартовые составы, Фалькао пропустит матч

Стали известны стартовые составы «Монако» и «Манчестер Сити» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Из-за повреждения матч пропустит матч нападающий Радамель Фалькао, колумбийского форварда нет даже в запасе.
«Монако»: Субашич, Менди, Жемерсон, Раджи, Сидибе, Лемар, Бакайоко, Фабиньо, Мбаппе, Жермен, Силва.
Запасные: Де Санктис, Жорже, Диалло, Туре, Дирар, Моутинью, Кардона.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Клиши, Коларов, Стоунс, Санья, Фернандиньо, Сильва, Де Брёйне, Стерлинг, Сане, Агуэро.
Запасные: Браво, Сабалета, Отаменди, Навас, Делф, Туре, Ихеаначо.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Манчестер Сити». Начало — в 22:45 мск.
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