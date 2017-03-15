Спаллетти: шансы «Ромы» пройти «Лион» после 2:4 в первом матче составляют 60%

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти в преддверии домашнего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона», который состоится 16 марта, поделился шансами на выход команды в следующий раунд турнира. В первой встрече во Франции римляне уступили со счётом 2:4.
«Результат первого матча получился плохим, но можно взглянуть на это в другом свете: если бы мы уступили со счётом 0:1, то всё равно нужно было бы забивать два гола в ответной игре. Я уже говорил с игроками по поводу наших шансов на выход в следующий раунд. Сказал бы, что оцениваю наши шансы в 60%», — цитирует Спаллетти Football Italia.