Тренер «Сельты»: надеемся, что не повторим судьбы «Севильи»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром» прокомментировал вчерашнее поражение «Севильи» от «Лестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов. «Севилья» на своём поле победила 2:1, но в ответной игре уступила 0:2 и вылетела. «Сельта» в первом матче обыграла дома «Краснодар» со счётом 2:1.
«То, что произошло вчера с „Севильей“… Это футбол, всё возможно. Естественно, нужно всегда быть готовым к любому результату. В жизни люди учатся на своих ошибках и на чужих. Хотелось бы учиться на ошибках других, и надеемся, что не повторим судьбы вчерашней испанской команды и сможем навязать свою игру, потому что „Краснодар“ играет в достаточно хороший атакующий футбол.
Нужно защищаться, контролировать мяч и навязывать именно свой стиль. Мы хотим забыть результат, который был неделю назад. Главное — победить, как было на прошлой стадии на Украине в матче с „Шахтёром“. Нужно играть только на победу», — цитирует Бериццо Rusfootball.
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