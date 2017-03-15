Балаге: Мбаппе не хочет уходить из «Монако», но его агентом может стать Мендеш

Авторитетный журналист Гильем Балаге поделился информацией о возможном будущем нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, ставшего одним из главных открытий текущего сезона. 18-летнего француза сравнивают с легендарным соотечественником Тьерри Анри.
«Представители Мбаппе сказали мне, что Килиан пока не намерен уходить из „Монако“. Впрочем, его агентом хочет стать Жорже Мендеш. В таком случае, к сожалению, всё возможно», — написал Балаге в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «Монако» оценивает Мбаппе в € 60 млн. В его услугах заинтересованы «Барселона», «Реал», «Арсенал» и другие европейские топ-клубы. В текущем сезоне Лиги 1 он забил 10 голов в 21 матче.