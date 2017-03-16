«Монако» обыграл «Манчестер Сити» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» на своём поле обыграл «Манчестер Сити» и вышел в четвертьфинал турнира.
Монегаски вышли вперёд на 8-й минуте — счёт открыл Килиан Мбаппе. На 29-й минуте Фабиньо удвоил преимущество хозяев поля. На 71-й минуте Лерой Зане один мяч отыграл, но шесть минут спустя разницу в счёте восстановил Тьемуа Бакайоко, установивший окончательный счёт — 3:1.
В первом матче «Монако» уступил «Манчестер Сити» со счётом 3:5. Итоговый счёт противостояния 6:6, но дальше прошёл «Монако» благодаря правилу выездного гола.