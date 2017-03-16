Линекер: правило гола на выезде несправедливо

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выступил против правила выездного гола, благодаря которому «Монако» выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, несмотря на то что общий счёт противостояния команд в 1/8 финала турнира был равным — 6:6.
«Ничего себе. «Монако» выигрывает ответный матч со счётом 3:1, а по сумме двух игр счёт — 6:6. Безумие. Это правило гола на выезде несправедливо. Какая разница, на каком поле ты забил? Ни один гол не должен быть ценнее другого», — написал Линекер в «Твиттере».
Правило выездного гола гласит, что если общий счёт забитых мячей по результатам двух матчей плей-офф равный, то победителем пары объявляется команда, игроки которой забили больше мячей в гостях.