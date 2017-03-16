«МС» стал первым клубом, который забил 5 голов в первом матче, но вылетел из ЛЧ

«Манчестер Сити» проиграл на выезде «Монако» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече англичане победили со счётом 5:3. Таким образом, «Манчестер Сити» покинул турнир, а «Монако» пробился в четвертьфинал.
«Манчестер Сити» стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который забил пять голов в первой встрече двухматчевого противостояния, однако по итогам ответной игры не вышел в следующий раунд.
Также англичане стали первой командой в Лиге чемпионов, которая забила шесть мячей по сумме двух матчей противостояния, но не пробилась в следующий этап турнира.