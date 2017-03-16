Лено: «Байер» доказал, что способен играть на равных с «Атлетико»

Вратарь «Байера» Бернд Лено прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от «Атлетико» на стадии 1/8 финала. В первом матче победили «матрасники» со счётом 4:2, а в ответном поединке была зафиксирована ничья — 0:0.
«Сегодня удача была не на стороне «Байера». Облаку пришлось совершить три отличных сейва. Мы показали качественную игру, и это был шаг в правильном направлении. Наша команда сильно осложнила себе задачу выхода в четвертьфинал своим выступлением в первом матче. Сегодня мы доказали, что способны играть на равных с такими командами, как «Атлетико», если выступаем на своём уровне. Можем гордиться сегодняшним выступлением», — приводит слова Лено пресс-служба УЕФА.