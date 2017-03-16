Фолланд: если бы «Байер» реализовал свои шансы, могли бы пройти «Атлетико»

Нападающий «Байера» Кевин Фолланд прокомментировал выездную ничью с «Атлетико» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, которая не позволила его команде пробиться в следующий раунд турнира. В первой встрече мадридцы победили со счётом 4:2.
«У нас было три замечательных шанса для гола во втором тайме. Если бы реализовали что-то, появился бы шанс пройти в следующий раунд турнира. Досадно, что проиграли первый матч с таким счётом. В любом случае, безголевая ничья на выезде с «Атлетико» придала «Байеру» уверенности в собственных силах», — цитирует Фолланда пресс-служба УЕФА.