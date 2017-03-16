Бакайоко: «Монако» собирается пройти ещё дальше в Лиге чемпионов

Полузащитник «Монако» Тьемуа Бакайоко прокомментировал победу команды над «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Противостояние завершилось со счётом 6:6, и монегаски пробились в следующий раунд благодаря правилу выездного гола.
«Это нечто великолепное. Думаю, если оценивать обе игры, мы заслуженно вышли в четвертьфинал. Противостояние получилось очень напряжённым, но мы уверенно выглядели дома, а на выезде забили нужное количество мячей. Рассчитываем пройти ещё дальше. Мы не должны смотреть на остальные команды снизу вверх. Сегодня все постарались на славу — футболисты, тренеры, а также болельщики, которые были нашим 12-м игроком», — цитирует Бакайоко L'Equipe со ссылкой на Canal+.