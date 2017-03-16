Стоунс: «Манчестер Сити» был достоин выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс прокомментировал поражение команды от «Монако» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Общий счёт противостояния — 6:6, и дальше прошли монегаски, которые забили больше голов на выезде.
«Слишком много брака. Мы не показали свой класс в первом тайме. Хотели исправить ситуацию, но нашим действиям не хватало чёткости как в своей штрафной, так и в чужой. Мы не смогли забить достаточное количество голов, и наша оборона также была недостаточно надёжна. Второй тайм получился совсем другим. На поле был тот „Сити“, к которому все привыкли в этом сезоне. Мы должны были забивать больше. Очень обидно. Команда была достойна выхода в следующий раунд», — приводит слова Стоунса BBC.