Гвардиола: «Манчестер Сити» забыл показать хороший футбол в первом тайме

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» (1:3). Общий счёт противостояния — 6:6, и дальше прошли монегаски, которые забили больше голов на выезде.
«Мы провели изумительный второй тайм, показали отличный футбол, но забыли сделать то же самое в первой половине встречи. Хотели обороняться агрессивно. „Сити“ полностью переиграл „Монако“ во втором тайме, однако этого оказалось недостаточно. Обычно мы показываем качественный футбол, но сегодня не тот случай. Извлечём уроки. У нашей команды не так много опыта. Во втором тайме мы создавали моменты, но не могли их реализовать, потому и выбываем из турнира. На этом уровне крайне важны „стандарты“. „Барселона“ и „Реал“ реализовали их на прошлой неделе, „Сити“ — нет. И наша команда слабо выглядела в первые 45 минут. Мы ещё прибавим, но Лига чемпионов — очень требовательный турнир. Порой нужно показывать что-то неординарное и быть удачливыми. Увы, этого сегодня не было», — приводит слова Гвардиолы BT Sport.