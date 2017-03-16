Б. Силва: «Монако» не боится играть, и у нас не тряслись коленки при счёте 2:1

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва прокомментировал победу команды над «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Противостояние завершилось со счётом 6:6, и монегаски пробились в следующий раунд благодаря правилу выездного гола.
«И вновь „Монако“ забивает три гола. Это была прекрасная игра. Мы были очень хороши в первом тайме, поджимали соперника. Во втором инициативой завладел „Сити“, а у нас возникали проблемы. Ничего удивительного, учитывая то, какой сильный клуб нам противостоял. И всё же мы выстояли! „Монако“ — в четвертьфинале, и это главное. У нас не затряслись коленки, когда счёт стал 2:1. „Монако“ проводит столь сильный сезон именно потому, что мы не боимся играть. Даже при счёте 3:2 в Манчестере мы продолжали атаковать, потому и пропустили пять мячей. Но сегодня мы можем быть довольны собой. Спасибо Бакайоко, который вывел нас в следующий раунд», — приводит слова Силвы L'Equipe со ссылкой на beIN Sports.