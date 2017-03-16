Вице-президент «Монако»: у нас настоящая команда

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал победу команды над «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Общий счёт противостояния — 6:6, и дальше прошли монегаски, которые забили больше голов на выезде.
«У нас настоящая команда. Мы совершили подвиг, играя против клуба с таким огромным бюджетом. Первый тайм был великолепен — подобный футбол показывают топ-клубы. Для нас приоритетом остаётся чемпионат Франции, а Лига чемпионов — это приятный бонус. Хотя мы готовы бросить вызов любому. Это хорошо для рейтинга Франции в таблице коэффициентов УЕФА, хорошо для французского футбола. Желаю удачи „Лиону“, которому предстоит играть завтра. Мы хотим сохранить Килиана Мбаппе. Это выпускник нашей академии, её олицетворение, и мы очень гордимся им», — приводит слова Васильева Get French Football со ссылкой на RTL.