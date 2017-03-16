Облак признан лучшим игроком матча «Атлетико» — «Байер»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (0:0), сообщает официальный сайт УЕФА.
Словенский голкипер в ходе матча несколько раз серьёзно выручал свою команду. Благодаря этому «матрасники» сохранили свои ворота в неприкосновенности и прошли в четвертьфинал турнира. Напомним, первая игра завершилась со счётом 4:2 в пользу «Атлетико».
Отметим, что «матрасники» пробиваются в четвертьфинал Лиги чемпионов четвёртый сезон подряд.