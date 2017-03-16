Беньят: нам всё равно, кто из «Реала» будет играть против нас

Полузащитник «Атлетика» из Бильбао Эчебария Беньят поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».
«Наша команда в отличном состоянии как с функциональной, так и психологической точки зрения. Мы хотим продолжить удачную серию матчей на нашем поле, но в предстоящей игре должны приложить больше усилий, поскольку речь идёт о «Реале». Нам всё равно, кто из «Реала» будет играть против нас. Главное, чтобы им не удалось сыграть в свой футбол, а мы показали бы свою игру», — цитирует Беньята Marca.
Игра между «Атлетиком» и «Реалом» состоится 18 марта на поле баскского клуба.