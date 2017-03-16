«Боруссия» Д готова разрешить Гросскройцу тренироваться с резервной командой

Руководство дортмундской «Боруссии» отреагировало на информацию о бывшем полузащитнике команды и «Штутгарта» Кевине Гросскройце и готово разрешить ему тренироваться с резервной командой клуба. Об этом сообщил исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.
«Если бы Гросскройц действительно попросил разрешения тренироваться у нас, то мы бы не дали ему негативного ответа. Кевин – заслуженный игрок, и двери «Боруссии» открыты перед ним. Гросскройц – часть нашей семьи», — приводит слова Ватцке Bild.
«Штутгарт» недавно досрочно расторг контракт с Гросскройцем. Причиной стало то, что 28-летний игрок оказался замешан в инциденте во время студенческой вечеринки, куда он отправился вместе с друзьями. Участниками вечеринки были учащиеся от 16 до 19 лет. Гросскройц оказался вовлечён в драку, в результате чего получил травму. Он уже выразил сожаление по поводу своего поведения. Немецкие СМИ сообщали, что он попросил разрешения тренироваться с резервной командой «Боруссии».
Цвета «Боруссии» Гросскройц защищал с 2009 по 2015 год.