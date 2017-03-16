Хамес: в сборной Колумбии у меня немного больше свободы, чем в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес сравнил игру «сливочных» с футболом, который исповедует сборная Колумбии. Футболист отметил, что в национальной команде действует несколько по-иному.
«В сборной у меня немного больше свободы, чем в «Реале». В «Реале» я должен бегать немного больше и возвращаться назад, чтобы помогать обороне. Однако главному тренеру национальной команды Хосе Пекерману я сказал, что готов играть и на другой позиции, если это будет нужно команде», — сказал Родригес в интервью колумбийскому радио.