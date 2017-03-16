Лапорта: новый тренер «Барселоны» должен знать и применять философию Круиффа

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о том, каким должен быть следующий наставник команды. Нынешний главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике уже объявил, что покинет каталонский клуб по окончании текущего сезона. Лапорта считает, что философия игры, которой придерживался бывший наставник команды Йохан Круифф, должна остаться неизменной.
«Круифф вдохновил клуб на этот стиль игры, которую его ученики усовершенствовали. Я назначил Райкарда главным тренером, поскольку именно Круифф мне его порекомендовал. То же самое касается Гвардиолы и Бегиристайна на посту спортивного директора. «Барселона» получила признание и была любима за лучший футбол в мире благодаря Круиффу. Поэтому новый тренер «Барселоны» должен знать и применять философию Круиффа», — приводит слова Лапорты Marca.