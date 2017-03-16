Рыжков: на тренировках Кирьяков всё показывает и объясняет сам. Он — легенда

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Рыжков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову поделился мнением о том, почему команда неудачно выступала в первой половине сезона РФПЛ, а также впечатлениями от работы с главным тренером Сергеем Кирьяковым.
«Почему в первой части сезона тульский «Арсенал» играл так плохо? Думаю, много игроков поменялось: мы не сыгрались, не притёрлись друг к другу. Да и моментов было не так много, чтобы забить. Сейчас Кирьяков делает анализ, объясняет нам, где мы играли неправильно. Павлов был мотиватором, а Вячеславыч проводит много теории, разбирает эпизоды. На тренировках сам показывает, как принять мяч, как двигаться, как бить, — видно, что это он играл на высочайшем уровне. Мы все знаем, что он легенда.
С новым руководством в Туле налаживается быт команды: мы летаем чартерами, живём в хороших отелях, вовремя получаем зарплату. Далеко не все команды РФПЛ могут этим похвастать. Все условия создаются, все претензии по поводу игры можем предъявлять только к себе. Наша цель на оставшуюся часть сезона — остаться в РФПЛ. Если мы её выполним, возможно, уже в следующем году будем решать другие задачи», — сказал Рыжков.
Полную версию эксклюзивного интервью с Владиславом Рыжковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.