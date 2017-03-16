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Рафинья Алькантара намерен покинуть «Барселону»

16 марта 2017, четверг. 08:54. Футбол
Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара всерьёз задумался о том, чтобы по окончании текущего сезона покинуть каталонский клуб, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Согласно информации источника, об этом футболист сообщил своему ближайшему окружению. Главная причина желания Алькантары в том, что у него нет соответствующей игровой практики. В результате, как считает футболист, его игра становится слабее. Кроме того, игрок понимает, что и сам не оправдал ожиданий клуба.

По итогам 27 туров чемпионата Испании Алькантара принял участие в 16 матчах, выйдя на поле в основном составе в 12 из них. Игрок стал автором 6 голов и 2 результативных передач.
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Рафинья Алькантара
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