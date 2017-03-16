Экс-игрок сборной ФРГ не советует Гнабри покидать «Вердер»

Бывший нападающий сборной ФРГ Хорст Хрубеш советует полузащитнику бременского «Вердера» Зерге Гнабри остаться в своём нынешнем клубе. В услугах 21-летнего футболиста заинтересован не один европейский гранд. Немецкие СМИ в последнее время сообщали, в частности, об интересе мюнхенской «Баварии».
«Если он и в следующем сезоне будет показывать такую игру в «Вердере», то докажет этим свою стабильность. А это в футболе уже искусство. Считаю, что именно это и было бы в данный момент верным путём для Гнабри. Он ещё очень молод, и у него будет время для перехода в другой клуб», — приводит слова Хрубеша Sky Germany.
Гнабри перешёл в «Вердер» из «Арсенала» летом 2016 года за € 5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах Бундеслиги, забил 10 голов и отдал 1 результативный пас. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.