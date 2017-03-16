Монтойя: для флангового защитника Неймар – худший соперник

Бывший защитник «Барселоны» Мартин Монтойя, защищающий ныне цвета «Валенсии», поделился мнением о нападающем сине-гранатовых Неймаре. Монтойе в матче 28-го тура чемпионата Испании придётся противостоять футболисту сборной Бразилии.
«В настоящий момент Неймар в очень хорошей форме, он демонстрирует отличный футбол. Он прорывает оборону соперника на правом фланге, на левом, обводит соперников, применяя дриблинг. Для флангового защитника Неймар – худший соперник, который может встретиться. Выиграет ли он «Золотой мяч»? Уверен, что когда-нибудь ему достанется этот трофей», — цитирует Монтойю Mundo Deportivo.
Игра между «Барселоной» и «Валенсией» состоится 19 марта на поле каталонского клуба.