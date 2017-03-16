Насри: Варди обманщик, он хорошо сыграл в моменте с удалением

Полузащитник «Севильи» Самир Насри прокомментировал своё удаление в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити» (0:2). На 74-й минуте между Насри и Варди произошла стычка. Арбитр показал обоим футболистам по жёлтой карточке, но для Насри она оказалась второй.
«Он ничего не сказал, просто хорошо сыграл в том моменте. Мы пошли лицом к лицу, а Варди боднул меня. Я думал, что английский футболист должен быть жёстче, он просто здорово симулировал. Для меня Варди является обманщиком. Если бы он был иностранцем, английская пресса сказала бы, что он симулянт.
Я хотел бы поговорить с ним, но вы знаете, слишком много камер, слишком много безопасности вокруг. Я должен думать о будущем и не получить длительную дисквалификацию.
Мы не играем в одной лиге, так что мы не скоро сможем встретиться. Впрочем, это больше не имеет значения», — цитирует Насри Goal.