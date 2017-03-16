Широков:«Ростов» захочет в еврокубки, а для этого надо попасть в пятёрку лидеров

Бывший капитан сборной России Роман Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым высказал мнение о перспективах «Ростова» в текущем сезоне. Команда продолжает участвовать в Лиге Европы, а в таблице российской Премьер-Лиги после 19 туров располагается на восьмой строчке.
«Трудно сказать, что будет успехом для «Ростова» в Лиге Европы. Успех – это всегда победа в турнире, а сейчас сложно говорить, насколько «Ростов» претендует на этот титул. При этом вряд ли для ростовчан будет успехом, если они пройдут как можно дальше, но не попадут в пятёрку во внутреннем первенстве.
«Ростов» второй год в лидерах нашего футбола, команда отлично выступила в Лиге чемпионов и Лиге Европы в этом году, потому обязательно захочет и в следующем сезоне попасть в еврокубки. А для этого надо уже вклиниваться в лидирующую пятёрку РФПЛ», — сказал Широков.