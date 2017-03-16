Ромеу: ничего не знаю об интересе «Барселоны», но мне это льстит

Полузащитник «Саутгемптона» Ориоль Ромеу прокомментировал информацию о том, что к нему проявляет интерес «Барселона». Футболист гордится тем, что его имя упоминают в связи с каталонским клубом.
«Я ничего не знаю об интересе «Барселоны», но мне это льстит. Лично со мной никто на этот счёт не контактировал. Думаю, по своим игровым качествам я мог бы быть полезен «Барселоне». В данный момент переживаю лучшие времена в своей жизни. Как с точки зрения спортивного, так и личностного аспекта. Чувствую себя важным человеком в клубе и ощущаю уважение партнёров по команде», — цитирует Ромеу Mundo Deportivo.
Ромеу защищал цвета «Барселоны» с 2010 по 2011 год,