Манданда опроверг информацию о желании вернуться в «Марсель»

Французский голкипер Стив Манданда не планирует возвращаться на родину. Летом прошлого года 31-летний вратарь покинул «Марсель» и перешёл в «Кристал Пэлас», но пропустил большую часть сезона из-за травмы колена. В прессе писали, что Манданда может вернуться в свой бывший клуб и уже ведёт переговоры, но француз информацию опроверг.
«Как я уже говорил, несмотря на мою привязанность к «Марселю», нет никаких контактов между мной и директором клуба. Удивлён, что некоторые издания знают о моём будущем больше меня. Моё будущее связано с «Кристал Пэлас». Я хочу восстановиться и помочь команде в достижении поставленных задач», — написал Манданда на своей официальной странице в «Фэйсбуке»
В нынешнем сезоне Стив Манданда принял участие в 10 официальных матчах за «Кристал Пэлас» и пропустил 17 голов.