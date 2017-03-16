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175 лет назад 2016
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Балотелли рассказал, что в начале карьеры мог перейти в «Барселону»

16 марта 2017, четверг. 11:18. Футбол
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли, который в свои 26 лет успел поиграть в Англии, Италии и Франции, признался, что на начальном этапе карьеры мог перейти в «Барселону» и попробовать свои силы в испанском чемпионате.

«Я тренировался в «Барселоне», когда мне было 15 лет. Я провёл там шесть месяцев, а затем состоялся переход в «Интер». Почему я не остался? Потому что команда, в которой я играл, просила большие деньги», — сказал Балотелли в интервью RMC.

Карьеру Марио Балотелли начинал в «Лумеццане», откуда впоследствии был продан в «Интер».
Источник: RMC Сообщить об ошибке
Теги
Ницца ФК Барселона Марио Балотелли
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