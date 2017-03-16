Балотелли рассказал, что в начале карьеры мог перейти в «Барселону»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли, который в свои 26 лет успел поиграть в Англии, Италии и Франции, признался, что на начальном этапе карьеры мог перейти в «Барселону» и попробовать свои силы в испанском чемпионате.
«Я тренировался в «Барселоне», когда мне было 15 лет. Я провёл там шесть месяцев, а затем состоялся переход в «Интер». Почему я не остался? Потому что команда, в которой я играл, просила большие деньги», — сказал Балотелли в интервью RMC.
Карьеру Марио Балотелли начинал в «Лумеццане», откуда впоследствии был продан в «Интер».