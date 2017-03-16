Мешков не будет обслуживать матч «Урал» – «Рубин»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко сообщил, что арбитр Виталий Мешков из-за допущенной ошибки в матче 19-го тура «Локомотив» — «Краснодар» (1:2) пропустит ближайший тур РФПЛ. 34-летний рефери должен был обслуживать встречу с участием «Урала» и «Рубина», которая запланирована на 18 марта.
«Согласно положению о порядке регулирования назначения судей, Виталий Мешков, допустивший ошибку в матче «Локомотив» – «Краснодар», пропустит ближайшую игру», — сообщил Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.