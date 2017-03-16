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Л. Эрнандес пока не решил, будет ли он играть за Испанию или Францию

16 марта 2017, четверг. 12:11. Футбол
Защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес пока не принял решение, за какую сборную ему выступать. У 21-летнего футболиста два гражданства – испанское и французское. На протяжении карьеры Эрнандес играл за сборную Франции от 16 до 21 года, а в национальной команде пока не дебютировал.

«Сборная Франции или Испании? Я пока ничего не решил, но ничего в этой жизни исключать нельзя. Посмотрим, что произойдёт в будущем», — цитирует Эрнандеса Marca.

Последний раз защитник выходил на поле в футболке молодёжной сборной Франции 14 ноября 2016 года, в товарищеском матче со сборной Англии U21 – 3:2.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид Сборная Испании — Футбол Сборная Франции — Футбол
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