Сабитов: шансы «Ростова» пройти «Манчестер Юнайтед» минимальны

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов поделился мнением о шансах «Ростова» пройти в четвертьфинал Лиги Европы в противостоянии с «Манчестер Юнайтед». В первой игре в Ростове-на-Дону команды сыграли вничью — 1:1.
«Шанс выхода дальше минимальный, с учётом тех проблем, что появились у «Ростова» в последней игре. К тому же играть команда сегодня будет на выезде. Да, ребята приобрели опыт, необходимый в таких матчах против грозных соперников. Думаю, что игра будет выстроена таким образом, что команда сыграет от обороны и постарается сохранить ворота в неприкосновенности, сыграть на ноль. С приходом Бердыева «Ростов» приобретает другие краски, игроки расцветают в этой команде», — цитирует Сабитова «Национальная служба новостей».
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