«Милан» отклонил предложение «Реала» по Доннарумме

Руководство «Милана» не намерено продавать 18-летнего Джанлуиджи Доннарумму, которым активно интересуется «Реал». Corriere dello Sport сообщает, что представители мадридского клуба сделали предложение россонери, но получили отказ.
Руководство «Милана» не намерено продавать талантливого вратаря и собирается продлить c ним контракт. Соглашение Доннаруммы истекает летом 2018 года. Футболист уже достиг совершеннолетия и может подписать профессиональный договор.
Источник отмечает, что агент Доннаруммы Мино Райола не спешит садиться за стол переговоров, пока не завершится история с продажей «Милана» китайским инвесторам.
В клубе между тем готовят для Джанлуиджи Доннаруммы контракт до 2020 года с окладом € 3 млн за сезон.