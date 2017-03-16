Лукаку: я могу стать нападающим мирового класса, но мне нужна правильная команда

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку прокомментировал новость о том, что в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Бельгиец отметил, что в будущем может стать форвардом мирового класса, но для этого ему нужна правильная команда.
«У «Эвертона» большая история, но нельзя жить прошлым, нужно писать настоящую историю. Мы всегда говорим о 70-80-х годах, как всё было прекрасно. Но и мы, и болельщики хотим выигрывать трофеи сейчас. Никакого неуважения с моей стороны нет, вы же понимаете, о чём я говорю. Нельзя только забивать голы и ничего не выигрывать.
Иногда я разговариваю с Компани. Он говорит: «Ромелу, когда я только пришёл в «МС», мы выигрывали трофей за трофеем». Их могут критиковать, а они выигрывают Кубок Англии, Кубок лиги, то, чего хотим мы как игроки.
Я являюсь одним из лучших бомбардиров в лиге. Могу ли я стать лучшим в мире? Определённо. Но, чтобы добиться этого, нужна правильная команда, чтобы показать себя. Хочу, чтобы моя команда была лучшей, чтобы она выиграла столько титулов, сколько возможно», — цитирует Лукаку The Telegraph.
Контракт 23-летнего Лукаку с «Эвертоном» истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне АПЛ бельгиец в 27 матчах забил 19 голов.