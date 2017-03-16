Фабиньо: «Монако» удалось забить три гола в ворота одной из лучших команд Европы

Защитник «Монако» Фабиньо поделился эмоциями от домашней победы над «Манчестер Сити» (3:1) в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Этот успех позволил французскому клубу по сумме двух матчей выйти в четвертьфинал турнира.
«Мы всегда стараемся играть первым номером против команд, которые приезжают к нам. Мы сделали так с „ПСЖ“, так же сыграли и с „Сити“. Мы не выбираем такую тактику в матчах только против клубов, уступающих по классу. Это наш стиль игры, играть с большой отдачей и агрессией. Этот стиль снова работал сегодня. Нам удалось забить три гола в ворота одной из лучших команд в Европе.
В раздевалке была атмосфера радости и торжества. Мы считали, что можем достичь результата, но когда вы его достигли, то чувствуете что-то особенное. Мы заслужили этот успех. Нашей главной целью является чемпионат, и мы знаем, что мы не фавориты в Лиге чемпионов, мы не самая сильная команда. Но давайте играть в футбол и стараться пройти как можно дальше.
Мы знаем, что есть такие гранды, как „Барселона“, „Реал“ и „Бавария“. Было бы неплохо избежать в четвертьфинале встречи с ними. Но, с другой стороны, это был бы очень хороший опыт, сыграть, например, против „Реала“ на Сантьяго Бернабеу». Для нашей молодой команды этот опыт был бы фантастическим», — цитирует Фабиньо GloboEsporte.