Клиши: «Манчестер Сити» в матче с «Монако» не выполнил установку Гвардиолы

Защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Монако» (1:3).
«В первом тайме мы играли слишком низко, делали не то, что просил тренер. Он хотел, чтобы мы шли вперёд, прессинговали, а мы всё делали наоборот. После перерыва мы сыграли лучше, имели три-четыре момента, но реализовали только один.
Наш первый тайм был разочаровывающим, но мы должны отдать должное «Монако», они были хороши в первой половине. Тренер является человеком, который верит в свою философию, а мы не следовали его указаниям», — цитирует Клиши L’Equipe.