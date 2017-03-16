Мбаппе: посмотрите мне в глаза — они горят! Даже не верится, и это только начало

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, который был признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1), поделился эмоциями от выхода французского клуба в четвертьфинал турнира.
«Посмотрите мне в глаза — они горят! Даже не верится. Я наслаждаюсь моментом, и это только начало! Очевидно, что мы совершили подвиг против „Манчестер Сити“, команды, которая является одной из лучших в Европе, с игроками мирового класса.
В первом тайме мы не позволяли им играть, проявили командный дух и повели со счётом 2:0. Я думаю, они не ожидал этого. Во второй половине мы были вынуждены отступить, но мы показали, что у нас есть характер, и мы вернулись, чтобы атаковать, забить третий мяч и выйти в следующий раунд», — цитирует Мбаппе L'Equipe.