На отборочном матче ЧМ-2018 Хорватия — Украина не будет аншлага из-за туалетов

В преддверии чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и Украины царит ажиотаж с билетами, однако аншлага на встрече, которая пройдёт на загребском стадионе «Максимир», не будет. Как сообщает «Команда №1», сторона хозяев будет вынуждена закрыть для зрителей западную верхнюю трибуну.
Отмечается, что она не соответствует высоким стандартам, предъявляемым к аренам УЕФА и ФИФА. Главный недостаток — отсутствие в этой части арены туалетов.
Матч между сборными Хорватии и Украины состоится 24 марта, начало — в 22:45 мск.