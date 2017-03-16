Главный тренер сборной России Черчесов посетит матч Лиги Европы «МЮ» — «Ростов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прилетел в Манчестер, где сегодня, 16 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом». Об этом сообщает 161.ru.
Как рассказал источник знакомый с ситуацией, Черчесов планирует посетить матч на «Олд Траффорд», чтобы посмотреть на игру вызванных в сборную России футболистов – защитника Фёдора Кудряшова, полузащитника Александра Ерохина, нападающих Александра Бухарова и Дмитрия Полоза.
Первый матч между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» 9 марта завершился со счётом 1:1. Черчесов также посетил ту встречу.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ростов». Начало — в 23:05 мск.