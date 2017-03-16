Апелляция осуждённого за педофилию Джонсона была отклонена

Апелляция бывшего полузащитника «Сандерленда» Адама Джонсона, осуждённого за педофилию, была отклонена. Адвокаты повторно обратились в суд в конце января 2017 года, но результата это не принесло. BBC сообщает, что суд рассмотрел апелляцию и отказался обжаловать ранее принятое решение.
В июле прошлого года суд отклонил первую апелляцию Джонсона, и спустя шесть месяцев футболист вновь подал апелляцию. Сестра Адама Джонсона надеялась, что справедливость восторжествует, но этого не произошло.
Летом прошлого года суд решил, что Джонсон склонял девушку к интимной связи, зная, что ей 15 лет. Прокурор требовал для футболиста максимального приговора — 10 лет тюрьмы.