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Апелляция осуждённого за педофилию Джонсона была отклонена

16 марта 2017, четверг. 13:44. Футбол
Апелляция бывшего полузащитника «Сандерленда» Адама Джонсона, осуждённого за педофилию, была отклонена. Адвокаты повторно обратились в суд в конце января 2017 года, но результата это не принесло. BBC сообщает, что суд рассмотрел апелляцию и отказался обжаловать ранее принятое решение.

В июле прошлого года суд отклонил первую апелляцию Джонсона, и спустя шесть месяцев футболист вновь подал апелляцию. Сестра Адама Джонсона надеялась, что справедливость восторжествует, но этого не произошло.

Летом прошлого года суд решил, что Джонсон склонял девушку к интимной связи, зная, что ей 15 лет. Прокурор требовал для футболиста максимального приговора — 10 лет тюрьмы.
Источник: BBC Сообщить об ошибке
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Сандерленд Адам Джонсон
Новости. Футбол
16 марта 2017, четверг
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