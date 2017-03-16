Осинов: «Ростов» выиграет 2:1, в команде найдутся игроки, которые огорчат «МЮ»

Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» 16 марта примет «Ростов».
«В матчах с такими командами, как «Манчестер Юнайтед», всегда нужно надеяться на чудо. «Ростов» не сможет рассчитывать на трёх основных игроков, поэтому задача усложняется в несколько раз. Мы все знаем выражение: «Порядок бьёт класс», будем смотреть и верить, что «Ростов» сможет победить.
По первой игре «Манчестер Юнайтед» не показался непроходимой командой, что и продемонстрировал «Ростов». Прогноз? 2:1 – мы победим. В команде найдутся футболисты, которые огорчат «МЮ», — сказал Осинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ростов». Начало — 23:05 мск.
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