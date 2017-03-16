Экс-владелец «Портсмута»: уровень английского у Слуцкого меня просто поразил

Бывший владелец «Портсмута» Роман Дубов поделился мнением о том, каковы шансы экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого продолжить тренерскую карьеру в Англии, отметив уровень английского языка у российского специалиста.
«Мы регулярно общаемся со Слуцким. Кстати, уровень его английского меня просто поразил. Я и не мог представить, что за такой короткий промежуток времени возможно достичь столь высоких результатов в изучении языка. Это ещё раз говорит о целеустремлённости Леонида Викторовича.
Нужно всерьёз и с уважением относиться к тому, что человек пытается сделать следующий шаг в своей карьере и ищет пути к его осуществлению. То, что он специалист высокого класса, Слуцкий доказал работой в ЦСКА. При этом в «армейском» клубе он имел посредственные финансовые возможности даже для уровня Чемпионшипа. Тем не менее это не мешало Слуцкому добиваться результата. Думаю, рано или поздно он попробует себя на родине футбола», — цитируют Дубова «Известия».
В феврале сообщалось, что Слуцкий будет учиться в академии спорта в Великобритании.