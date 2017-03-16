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Каннаваро: Буффон заслуживает выиграть Лигу чемпионов

16 марта 2017, четверг. 15:21. Футбол
Бывший защитник «Ювентуса» Фабио Каннаваро считает, что 39-летний Джанлуиджи Буффон заслуживает того, чтобы наконец-то выиграть Лигу чемпионов. Итальянец дважды играл в финалах, но ни разу не побеждал в них.

«Джиджи суеверен. Он не говорит о своих желаниях, но в глубине души он хочет выиграть Лигу чемпионов. У «Ювентуса» есть всё, чтобы выйти в финал и выиграть его. Надеюсь, они добьются желаемого. Буффон заслуживает того, чтобы поднять над головой этот трофей», — цитирует Каннаваро La Gazzetta dello Sport.

На протяжении карьеры Джанлуиджи Буффон выигрывал чемпионат Италии, кубок и суперкубок страны, Серию В, Кубок УЕФА, но ни разу не завоёвывал главный европейский клубный трофей. На международном уровне Буффон становился чемпионом мира в составе сборной Италии.
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Ювентус Джанлуиджи Буффон Фабио Каннаваро
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16 марта 2017, четверг
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