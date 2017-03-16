В Африке спустя 29 лет сменился руководитель конфедерации футбола

Руководитель федерации футбола Мадагаскара Ахмад Ахмад избран новым президентом Африканской конфедерации футбола. Он выиграл на выборах у прежнего президента конфедерации камерунца Иссы Хаяту. За Ахмада проголосовало 34 человека, в то время как Хаяту получил 20 голосов.
«Это сладкая победа. Когда вы усердно работаете в течение многих лет и месяцев и вам удаётся победить, это здорово», — цитирует Ахмада АР.
Хаяту являлся президентом Африканской конфедерации футбола с 1988 года. В 2002 году он решил выставить свою кандидатуру на выборах президента ФИФА, но уступил Йозефу Блаттеру.