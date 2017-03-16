Состоялась презентация книги-раскраски с игроками «Зенита»

Во флагманском магазине «Зенита» 16 марта состоялась презентация книги-раскраски, созданной на основе авторских принтов с игроками «Зенита», оригинальных картин известного петербургского художника Алексея Кирьянова.
Книга подготовлена «Зенитом» и благотворительной инициативой «Play and Help».
В презентации приняли участие игроки «Зенита» Игорь Смольников и Олег Шатов вместе со своими супругами. Екатерина Смольникова рассказала о благотворительной инициативе и проекте.
«26 марта откроется наш детский реабилитационный центр. Все вырученные деньги с продаж раскрасок будут направлены в наш центр, где будут получать помощь дети с ДЦП. «Play and help» финансируется исключительно нашими мужьями, мы некоммерческая организация. Раскраска составлена из портретов 20 футболистов», — передаёт слова Смольниковой корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.