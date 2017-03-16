Ари: всегда приятно забивать «Спартаку»

Нападающий Ари, выступающий за «Локомотив» на правах аренды, поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 20-го тура со «Спартаком». Бразилец, права на которого принадлежат «Краснодару», ранее выступал за красно-белых.
«Со „Спартаком“ будет очень сложная и важная игра. Мы будем максимально концентрироваться на матче. Всегда приятно забивать „Спартаку“. Я по-прежнему общаюсь с игроками „Спартака“, поддерживаю отношения с Джано и со спартаковскими бразильцами. В „Локомотиве“ меня очень тепло приняли. Мне это помогло быстро влиться в команду», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.
Встреча состоится 18 марта на стадионе в Черкизово.