Сёмин: полный стадион должен пойти на пользу «Локомотиву» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 20-го тура со «Спартаком». Встреча состоится 18 марта на стадионе в Черкизово.
«С «Краснодаром» была такая же важная игра, как и предстоящая со «Спартаком». Обидно было проигрывать краснодарцам. После поражений приходится восстанавливаться эмоционально. К игре с красно-белыми мы восстановились. Полный стадион должен пойти на пользу нашим футболистам. Многие говорят, что не назначили пенальти в ворота «Краснодара». Но никто не обмолвился, что 100-процентный пенальти был на Игнатьеве. Может, это специально делается. Не знаю.
В первый раз слышу, что меня могут серьёзно оштрафовать за выход за пределы технической зоны. Но в любом случае это не правильно. Я вышел максимум на метр. Это нормальные эмоции тренера на действия игрока или судьи. Я же никого не оскорблял. Будет ли трудно контролировать эмоции в игре со «Спартаком»? Будет видно», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.