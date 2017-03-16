Сёмин: у меня мало представления о Фарфане, чтобы выпускать его со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящей домашней игры 20-го тура со «Спартаком», отметив, что в матче вряд ли примет участие нападающий Джефферсон Фарфан, который не провёл за «железнодорожников» ещё ни одной официальной игры.
«Самый приятный матч со «Спартаком»? Тот, который выигрывается. Но то, что было вчера, никому не интересно. Нужно выигрывать сейчас. Вполне возможно, что мы изменим тактику. У нас есть день, чтобы подумать.
Антон Миранчук будет играть за дублирующий состав. Мы его посмотрим. Что касается Фарфана, то он поздно приехал на сбор и провёл мало тренировок и матчей. Я не имею большего представления о нём, чтобы ставить его в игре против «Спартака», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.