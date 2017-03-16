Дефо может сыграть за сборную Англии впервые с ноября 2013 года

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с футболистами, которые будут готовиться к международным матчам. 22 марта англичане проведут товарищеский поединок с Германией, а 26 марта в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года встретятся с Литвой.
Как сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии, приглашение в сборную Англии получил 34-летний нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо, который последний раз надевал футболку национальной команды в ноябре 2013 года. В нынешнем сезоне форвард забил 14 голов в АПЛ. В активе Дефо 55 матчей и 19 голов за сборную.
Полностью состав сборной Англии выглядит следующим образом:
Вратари: Фрейзер Форстер («Саутгемптон»), Джо Харт («Торино»), Том Хитон («Бёрнли);
Защитники: Райан Бертранд («Саутгемптон»), Гари Кэхилл («Челси»), Натаниэл Клайн («Ливерпуль»), Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»), Майкл Кин («Бёрнли»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Крис Смоллинг («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Кайл Уолкер («Тоттенхэм Хотспур»);
Полузащитники: Дели Алли («Тоттенхэм Хотспур»), Майкл Антонио («Вест Хэм Юнайтед»), Росс Баркли («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм Хотспур»), Адам Лаллана («Ливерпуль»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Джейк Ливермор («Вест Бромвич Альбион»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Арсенал»), Нейтан Редмонд («Саутгемптон»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»);
Нападающие: Джермейн Дефо («Сандерленд»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейми Варди («Лестер Сити»).
Сборная Англии после 4 сыгранных матчей в группе F набрала 10 очков и занимает первое место, на два пункта опережая идущую второй Словению.