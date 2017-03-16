Что касается замбийского форварда Фэшна Сакалы, который стал в воскресенье в составе молодёжной сборной своей страны обладателем Кубка африканских наций и вошёл в символическую сборную турнира, то он присоединится к «Спартаку-2» в ближайшие дни.
Отметим, что все три легионера ещё ни разу не выступали в составе красно-белых в ФНЛ. Матч «Спартак-2» — «Динамо» состоится 19 марта, начало — в 16:00 мск.
Самбу и Нимели готовятся в составе «Спартака-2» к матчу с «Динамо»
Фото: Официальный сайт "Спартака"