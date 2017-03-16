Защитник «Зенита» Нету вызван в сборную Португалии на матчи с Венгрией и Швецией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш определился с игроками, которые будут готовиться к матчу отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с командой Венгрии (25 марта) и товарищеской встрече с командой Швеции (28 марта), сообщает A Bola. Приглашение в национальную команду получил защитник «Зенита» Луиш Нету.
Полностью список игроков, вызванных в сборную Португалии, выглядит следующим образом: вратари Антони Лопеш («Лион»), Марафона («Брага»), Руй Патрисиу («Спортинг» Л); защитники Бруну Алвеш («Кальяри»), Жозе Фонте («Вест Хэм Юнайтед»), Жоау Канселу («Валенсия»), Луиш Нету («Зенит»), Пепе («Реал»), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Д), Седрик Суареш («Саутгемптон»), Элизеу, Нелсон Семеду (оба – «Бенфика»); полузащитники Андре Гомеш («Барселона»), Данилу Перейра («Порту»), Жоау Мариу («Интер»), Пицци («Бенфика»), Жоау Моутинью («Монако»), Ренату Саншеш («Бавария»), Вильям Карвалью («Спортинг» Л); нападающие Бернарду Силва («Монако»), Криштиану Роналду («Реал»), Эдер («Лилль»), Андре Силва («Порту»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»), Желсон Мартиньш («Спортинг» Л).